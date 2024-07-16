ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов

Минобороны: 13 беспилотников сбито над пятью российскими регионами

В ночь на 16 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников пять российских регионов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Девять летательных аппаратов были перехвачены над Ростовской областью, по одному — над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Помимо этого, еще один дрон сбили неподалеку от берегов Крыма.

Все выпущенные ВСУ беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее об атаке со стороны Украины сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, в результате отражения массированного налета беспилотников никто не пострадал. «Последствия на земле уточняются», — добавил он.