Заведено дело об изнасиловании в прокуратуре российского региона

Начальник отдела прокуратуры Северной Осетии изнасиловал подчиненную

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об изнасиловании сотрудницы прокуратуры Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фигурантом дела стал уволившийся после совершения преступления начальник отдела прокуратуры.

По версии следствия, мужчина на работе надругался над подчиненной — старшим офицером прокуратуры, а после изнасилования пытался замять ситуацию — он отговаривал потерпевшую от подачи заявления о преступлении в следственные органы и пытался ее подкупить.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Подозреваемый сотрудник прокуратуры ушел на пенсию.

8 июля сообщалось, что в Москве суд арестовал всех троих мигрантов, изнасиловавших сотрудницу «Матч ТВ».