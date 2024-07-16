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13:08, 16 июля 2024Силовые структуры

Заведено дело об изнасиловании в прокуратуре российского региона

Начальник отдела прокуратуры Северной Осетии изнасиловал подчиненную

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об изнасиловании сотрудницы прокуратуры Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фигурантом дела стал уволившийся после совершения преступления начальник отдела прокуратуры.

По версии следствия, мужчина на работе надругался над подчиненной — старшим офицером прокуратуры, а после изнасилования пытался замять ситуацию — он отговаривал потерпевшую от подачи заявления о преступлении в следственные органы и пытался ее подкупить.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Подозреваемый сотрудник прокуратуры ушел на пенсию.

8 июля сообщалось, что в Москве суд арестовал всех троих мигрантов, изнасиловавших сотрудницу «Матч ТВ».

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      Любовь Ширижик
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