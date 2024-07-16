Заведено дело об изнасиловании в прокуратуре российского региона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об изнасиловании сотрудницы прокуратуры Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Фигурантом дела стал уволившийся после совершения преступления начальник отдела прокуратуры.
По версии следствия, мужчина на работе надругался над подчиненной — старшим офицером прокуратуры, а после изнасилования пытался замять ситуацию — он отговаривал потерпевшую от подачи заявления о преступлении в следственные органы и пытался ее подкупить.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Подозреваемый сотрудник прокуратуры ушел на пенсию.
8 июля сообщалось, что в Москве суд арестовал всех троих мигрантов, изнасиловавших сотрудницу «Матч ТВ».