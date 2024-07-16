Зеленский рассказал о полученных от Запада «позитивных сигналах» по ударам по России

Зеленский: Украина получает «позитивные сигналы» от Запада по ударам по России

Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, его заявление приводит Politico.

Он поделился, что постоянное давление на западные страны, возможно, начинает приносить результаты. «Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — рассказал Зеленский.

Он назвал несправедливой ситуацию, когда Киев знает, где находится «точка, из которой вылетает ракета или бомба», однако не может нанести ответный удар. Президент добавил, что если союзники не согласятся разрешить украинской армии бить западным оружием по российской территории, тогда она использует собственные разработки для атаки.

Ранее стало известно, что Зеленский потребовал от американского коллеги Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия по территории России. Отмечается, что нетерпение политика объясняется тем, что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.