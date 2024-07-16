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15:20, 16 июля 2024Россия

Житель Подмосковья снял трусы перед семилетней девочкой и попытался станцевать

Shot: на пляже в Дубне мужчина снял трусы перед семьей с семилетней девочкой

Фото: Alvant / Shutterstock / Fotodom

В подмосковной Дубне пьяный мужчина снял трусы перед семилетней девочкой. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как стало известно, вечером 15 июля семья с ребенком отдыхала на Атомном пляже, где также употребляли алкоголь двое мужчин, пристававших к отдыхающим. В какой-то момент один из них подошел к родителям с дочерью, снял нижнее белье и потребовал смотреть на него. В ответ на просьбы успокоиться россиянин попытался станцевать, однако, как пишет канал, у него получилось только подергать телом.

В результате отдыхающие вызвали полицию. Прибывшие на место силовики задержали мужчину, который оказался 39-летним безработным местным жителем, выяснило издание. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Наро-Фоминском городском округе жители поселка Калининец застали таксиста за мастурбацией рядом с детской школой искусств «Классика». На снятых ими кадрах видно, как водитель стоит через дорогу от детского учреждения и, прикрывшись передней дверью машины, занимается самоудовлетворением.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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