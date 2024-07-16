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04:02, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans раскрыла самый странный и напугавший ее запрос от фаната

Фото: Unsplash

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Мила Монет рассказала о самом странном запросе от фаната. Подробности она раскрыла в новом выпуске подкаста OnlyStans, доступном на YouTube.

Монет призналась, что одними из самых странных запросов ее подписчиков на OnlyFans были просьбы прислать им ее фекалии. По ее словам, такое предложение от парней поступало ей несколько раз. «Но я никогда этого не делала. (...) Это пугает меня, это один из немногих запросов, которые я отказалась выполнять», — подчеркнула она.

При этом модель призналась, что однажды почти согласилась на подобное предложение. «Тогда мужчина предложил мне 10 тысяч долларов (около 877 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за это», — сказала она и добавила, что в итоге все же не выполнила этот запрос.

Ранее звезда OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.

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      Олег Давыдов
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