43-летняя россиянка решила спасти ядовитую гадюку и оказалась в реанимации

Shot: жительница Пушкино понесла на руках в лес ядовитую гадюку и чуть не умерла

В подмосковном Пушкино 43-летняя женщина решила спасти ядовитую гадюку: она понесла рептилию, оказавшуюся в городе, в лес и чуть не умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, россиянка заехала на заправку и увидела на асфальте рядом с машиной лежащую змею. Она подумала, что рептилия без ее помощи не доползет до привычной среды обитания.

Змея укусила сердобольную женщину между большим и указательным пальцем. Жительницу Подмосковья в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Врачи напомнили пациентке, что близкое общение с гадюками в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что москвич обнаружил змею под капотом своей машины. Мужчина вызвал на место представителей столичных экстренных служб. Те отпустили рептилию на волю.