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20:55, 22 июня 2024Из жизни

Водитель обнаружил в отремонтированной машине змею

Водитель обнаружил змею в отремонтированной в сервисе машине

Фото: taviphoto / Shutterstock / Fotodom

Водитель «Ниссана» обнаружил в салоне своей машины змею. Перед этим он забрал автомобиль после ремонта из сервиса, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Подобного подарочка от фирмы товарищ явно не ждал, а потому вызвал на Коломенскую улицу спасателей. Те опознали ужика по первому шипению и выпустили на волю», — говорится в сообщении.

Ранее в июне телеканал Halk TV сообщал, что в турецком городе Анталья произошло нашествие змей из-за жары. Они начали проникать в дома, офисы и автомобили.

В том же месяце Telegram-канал Amur Mash рассказал о жителе Приморья, который обнаружил под капотом своей Toyota Regius Ace амурского полоза.

В мае стало известно, что змею обнаружили в магазине «Белорусские продукты» в Зеленограде. Пресмыкающееся заползло в магазин днем и напугало посетителей.

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      Даниил Иринин
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