Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:33, 17 июня 2024Экономика

Змея забралась в капот машины россиянина и начала издавать странные звуки

Житель Приморья извлек змею из-под капота автомобиля

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Житель Приморья обнаружил в капоте амурского полоза, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что из автомобиля Toyota Regius Ace россиянина начали раздаваться странные звуки. Владелец машины открыл капот и обнаружил змею в моторном отсеке. Он взял ее и спустил на землю, после чего с помощью щупа для масла помог добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в Москве, где жительница города обнаружила большого удава в своем унитазе. Оказалось, что питон сбежал из соседней квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.

Также ранее в столице летучая мышь залетела в одну из квартир дома на улице Адмирала Лазарева. Она попала в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы, которые сняли животное и выпустили в естественную среду обитания.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

      Внебрачный сын Жириновского раскрыл детали личной жизни отца

      Россиянин открыл огонь по знакомому из-за личной неприязни

      Раскрыты подробности покушения на директора российского рынка

      Пьяный россиянин избил бортпроводника на рейсе в Магадан и избежал тюрьмы

      Жители российского города пожаловались на свалку жертвенных животных после Курбан-Байрама

      На Тайване заявили о нежелании воевать с Китаем

      Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

      Редчайшего морского черта нашли на пляже

      На месте падения метеорита обнаружили редкие минералы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше