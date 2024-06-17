Змея забралась в капот машины россиянина и начала издавать странные звуки

Житель Приморья извлек змею из-под капота автомобиля

Житель Приморья обнаружил в капоте амурского полоза, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сообщается, что из автомобиля Toyota Regius Ace россиянина начали раздаваться странные звуки. Владелец машины открыл капот и обнаружил змею в моторном отсеке. Он взял ее и спустил на землю, после чего с помощью щупа для масла помог добраться до кустов.

Похожий случай недавно произошел в Москве, где жительница города обнаружила большого удава в своем унитазе. Оказалось, что питон сбежал из соседней квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.

Также ранее в столице летучая мышь залетела в одну из квартир дома на улице Адмирала Лазарева. Она попала в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы, которые сняли животное и выпустили в естественную среду обитания.