48-летняя российская актриса снялась в бикини

48-летняя российская актриса Елена Захарова показала фигуру в голубом бикини

Российская актриса Елена Захарова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Кадетство» отправилась в Тверскую область, где отдохнула в отеле на берегу Волги. Так, 48-летняя артистка погуляла по пляжу и снялась в голубом бикини у шатра. Ее запечатлели в полный рост в топе-бандо и трусах с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время знаменитость уложила волосы в пучок и дополнила образ цепочкой с кулоном и крестом, серьгами-подвесками с массивными камнями и солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз».

Ранее в июле 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте.