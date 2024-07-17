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19:14, 17 июля 2024Ценности

48-летняя российская актриса снялась в бикини

48-летняя российская актриса Елена Захарова показала фигуру в голубом бикини

Фото: @lenazaharova57

Российская актриса Елена Захарова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Кадетство» отправилась в Тверскую область, где отдохнула в отеле на берегу Волги. Так, 48-летняя артистка погуляла по пляжу и снялась в голубом бикини у шатра. Ее запечатлели в полный рост в топе-бандо и трусах с заниженной талией и завязками на бедрах.

В то же время знаменитость уложила волосы в пучок и дополнила образ цепочкой с кулоном и крестом, серьгами-подвесками с массивными камнями и солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз».

Ранее в июле 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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