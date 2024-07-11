46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

46-летняя актриса Любовь Толкалина показала лицо без макияжа и глубокое декольте

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» позировала, сидя в поле перед камерой. Так, она надела широкополую шляпу с черной полосой и белую блузку с вышивкой и обнажающим часть груди вырезом. Артистка дополнила образ длинными бусами.

При этом знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

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