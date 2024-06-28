39-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секреты красоты

Актриса Пересильд рассказала, что пьет четыре-пять стаканов пуэра для красоты

Российская актриса Юлия Пересильд показала естественную внешность и раскрыла секреты красоты. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда фильма «Вызов» разместила снимок, на котором предстала без макияжа, демонстрируя кожу с веснушками. Знаменитость рассказала, что ежедневно по утрам пьет стакан воды, умывается холодной водой, а затем кладет теплое полотенце на лицо.

Помимо этого, артистка делает маску, а также употребляет четыре-пять стаканов чая пуэр в сутки. Кроме того, она выполняет разминку ступней, а затем стоит на аппликаторе Ляпко.

Пересильд поделилась, что выполняет комплекс упражнений «цигун» в течение часа, а также наносит сыворотку, крем для глаз и лица. В заключение она подчеркнула, что делает легкий массаж.

Ранее Пересильд показала фото в купальнике. Звезда предстала на фоне моря в слитном купальнике бирюзового оттенка с глубоким декольте.