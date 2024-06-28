Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 28 июня 2024Ценности

39-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секреты красоты

Актриса Пересильд рассказала, что пьет четыре-пять стаканов пуэра для красоты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса Юлия Пересильд показала естественную внешность и раскрыла секреты красоты. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда фильма «Вызов» разместила снимок, на котором предстала без макияжа, демонстрируя кожу с веснушками. Знаменитость рассказала, что ежедневно по утрам пьет стакан воды, умывается холодной водой, а затем кладет теплое полотенце на лицо.

Помимо этого, артистка делает маску, а также употребляет четыре-пять стаканов чая пуэр в сутки. Кроме того, она выполняет разминку ступней, а затем стоит на аппликаторе Ляпко.

Материалы по теме:
Кислоты, витамины, SPF. Какой уход выбрать летом, чтобы загореть без вреда для здоровья и уберечь кожу от старения?
Кислоты, витамины, SPF.Какой уход выбрать летом, чтобы загореть без вреда для здоровья и уберечь кожу от старения?
29 мая 2024
«Я — зумер, но мне никто не верит» Молодежь стала раньше стареть. Почему так происходит?
«Я — зумер, но мне никто не верит»Молодежь стала раньше стареть. Почему так происходит?
24 мая 2024

Пересильд поделилась, что выполняет комплекс упражнений «цигун» в течение часа, а также наносит сыворотку, крем для глаз и лица. В заключение она подчеркнула, что делает легкий массаж.

Ранее Пересильд показала фото в купальнике. Звезда предстала на фоне моря в слитном купальнике бирюзового оттенка с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      Подорожание новых квартир в России оценили

      Маск назвал Трампа и Байдена говорящими куклами

      Столтенберг понадеялся на решения по коллективной обороне НАТО

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      В США сообщили о смятении среди демократов из-за дебатов Байдена и Трампа

      Объем торговли между Россией и Белоруссией вырос до рекордных значений

      Россиян предупредили об опасных причинах зевоты

      39-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и раскрыла секреты красоты

      Евросоюз расширил антироссийский санкционный список

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше