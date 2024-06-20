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19:49, 20 июня 2024Ценности

39-летняя Юлия Пересильд показала фото в купальнике

Актриса Юлия Пересильд показала фото в слитном купальнике бирюзового оттенка

Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда фильма «Вызов» продемонстрировала кадр, на котором предстала на фоне моря в слитном купальнике бирюзового оттенка с глубоким декольте. При этом знаменитость надела резиновые тапки и солнцезащитные очки с белой оправой.

Кроме того, артистка отказалась от макияжа и распустила влажные от воды светлые волосы.

Ранее в июне Юлия Пересильд показала откровенное фото с возлюбленным. Так, она примерила кожаную куртку, мини-платье и прозрачные колготки. При этом знаменитость стояла с широко расставленными в стороны ногами, между которых лежал ее избранник.

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      Екатерина Ештокина
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