Юлия Пересильд показала откровенное фото с возлюбленным

Актриса Юлия Пересильд показала фото с лежащим между ее ног Михаилом Тройником

Российская актриса Юлия Пересильд показала откровенный снимок с возлюбленным — актером Михаилом Тройником. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» продемонстрировала кадр, на котором позировала в черном наряде. Так, она примерила кожаную куртку, мини-платье и прозрачные колготки. При этом знаменитость стояла с широко расставленными в стороны ногами, между которых лежал ее избранник. Артист, в свою очередь, надел синие брюки, серую водолазку и черный пиджак.

Известно, что автором кадра оказался бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков.

В мае Юлия Пересильд покачалась на качелях в откровенном бикини на Пхукете, Таиланд.