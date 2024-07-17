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11:18, 17 июля 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото в откровенном купальнике

50-летняя актриса Кейт Бекинсейл опубликовала фото в бикини и прозрачном халате

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фото в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сторис снимках 50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в бикини белого цвета, который состоял из бюстгальтера бандо и плавок с низкой посадкой. При этом для своего образа она надела прозрачный розовый халат, оформленный мехом по краям, и босоножки с тонкими завязками.

Кроме того, знаменитость сделала легкий нюдовый макияж, уложила волосы в пышные локоны и дополнила прическу бежевым ободком. В качестве украшений она выбрала длинные серьги и ожерелья с подвесками.

Ранее Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Актриса рассказала, что потеря веса была вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери.

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      Мария Винар
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