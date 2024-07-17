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07:31, 17 июля 2024Путешествия

Албанка в разговоре с россиянкой назвала любимую черту характера русских

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Албании в разговоре с российской тревел-блогершей назвала любимую черту характера русских. Ее мнением путешественница поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Хозяйка албанского ресторана, в который зашла автор публикации, рассказала, что ее отец учился в Москве и по возвращении говорил с ней дома на русском языке, поэтому сейчас она умеет на нем читать и писать. Кроме того, она назвала россиян хорошим народом.

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«Мне довелось работать с русскими. И есть одна черта, которая мне очень нравится в них, за которую я уважаю этот народ. Они решительные, у русских либо да, либо нет. Никаких непонятностей, хождения вокруг да около. Либо да, либо нет, определенность! Сильные люди, я очень люблю русских!» — призналась иностранка.

Автор публикации добавила, что ей понравились открытость, прямота и смелость высказываний хозяйки албанского ресторана.

«Вообще я слышала много плохого о местных албанцах, и когда ехала сюда в первый раз, была напугана. Но все было хорошо, из неприятного в тот раз был только обман таксиста», — отметила путешественница.

Ранее американец, который переехал в Россию несколько лет назад, рассказал об удивившей его черте характера местных жителей. По его словам, россиян отличает особая тяга к знаниям.

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      Алина Черненко
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