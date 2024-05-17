Американец переехал в Россию и удивился одной черте местных жителей

Американец Рэнди Кинг, который переехал в Россию несколько лет назад, рассказал об удивившей его черте характера местных жителей. Своим мнением он поделился с телеведущей Марией Шаховой в ее проекте «Мы и они» на YouTube.

По словам иностранца, россиян отличает особая тяга к знаниям. «Они постоянно учатся. К этому мне пришлось привыкать», — сказал он.

Кинг добавил, что жителям России также характерна любознательность. «Если они чего-то не знают, они узнают! Найдут и выяснят, что им нужно», — удивился он.

Другой мужчина из США собрался поехать в Россию в качестве туриста и испугался за свою жизнь. Он поделился своими опасениями в сети и был высмеян пользователями. «Мы любим американцев, бесплатный корм для наших медведей», — шутили они.