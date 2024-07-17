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19:24, 17 июля 2024Забота о себе

Блогер поужинал устрицами и впал в кому

Блогер Билли Леблан впал в кому после того, как поужинал устрицами

Фото: Anima Visual / Unsplash

44-летний YouTube-блогер Билли Леблан рассказал, как он и его подруга Натали Кларк поели на ужин устриц, после чего он впал в кому, а Натали умерла. Историю Леблана приводит издание Tyla.

По словам Леблана, его партнерши не стало через несколько дней после ужина. «Мы ели устриц, потом нам обоим было плохо пару дней. Затем я очнулся, а ее уже не было», — поделился он воспоминаниями.

Выяснилось, что Леблан и Кларк заразилась опасными для жизни бактериями, обитающими в некоторых водоемах. Они передаются людям при употреблении в пищу сырых или недоваренных морепродуктов. Леблан провел в больнице 12 дней, 8 из которых — в реанимации. Его подругу спасти не удалось.

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