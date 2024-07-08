Пищевая сода вернула к жизни подхватившую плотоядных бактерий 60-летнюю женщину

60-летняя жительница Великобритании по имени Беатрис Джонсон, подхватившая плотоядных бактерий, уверяет, что ее вернула к жизни пищевая сода. Неожиданный способ спасения она назвала изданию The Sun.

Несколько месяцев назад женщина почувствовала слабость, и у нее начались проблемы с желудком. Однако тогда она не придала этим симптомам значения. Когда женщина поняла, что у нее нет сил подняться по лестнице, она вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали.

В больнице состояние Джонсон ухудшалось: врачи установили, что у нее развился септический шок, а органы начали отказывать. Ее подключили к системе жизнеобеспечения, а ее детям сообщили, что пришло время прощаться с матерью.

Врачи перепробовали множество способов стабилизировать состояние женщины, но попытки оказались безуспешными. Тогда ей ввели в капельницу бикарбонат натрия (известен как пищевая сода). После этого состояние женщины стало улучшаться.

Позднее выяснилось, что причиной недомогания Джонсон стали плотоядные бактерии, которые разъедали ее нос, и организм не смог противостоять им. «Мне дурно от мысли, что пришлось пережить моим детям. Мой нос заживает, я медленно выздоравливаю. Восстановление прошло невероятно быстро, и я благодарна врачам. Никогда не думала, что пищевая сода спасет мне жизнь», — сказала спасенная пациентка.

Ранее 58-летняя Луиза Фосетт приняла заражение плотоядными бактериями за порез и это едва не закончилось трагедией. Ей пришлось пережить несколько операций, так как бактерии разъели плоть на ее ноге.