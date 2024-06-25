Женщина приняла заражение плотоядными бактериями за порез и едва не умерла

The Sun: 58-летняя женщина приняла заражение плотоядными бактериями за порез

58-летняя Луиза Фосетт приняла заражение плотоядными бактериями за порез и едва не умерла. Ее историю рассказало издание The Sun.

Женщина работала в саду, когда поцарапала ногу о гальку. Лодыжка начала быстро опухать, и вскоре Фосетт почувствовала себя плохо. Через некоторое время женщина уже не могла надеть обувь и отправилась к врачу. На приеме доктор выписал антибиотики, которые не помогли.

На следующее утро ступня стала фиолетовой.

Лодыжка выглядела так, будто на ней было пятно от портвейна. Я думала, что это сепсис Луиза Фосетт женщина, пострадавшая от плотоядных бактерий

Фосетт снова отправилась в больницу. Там врачи назначили анализ крови, при этом они не исключали, что пациентка может лишиться ноги или умереть. Результаты анализов показали, что женщина заразилась плотоядными бактериями — и у нее развился некротический фасциит.

Симптомы некротического фасциита появляются стремительно. Это сильная боль или потеря чувствительности вблизи раны, отек кожи вокруг пораженного участка, высокая температура, головная боль и усталость. Более поздние симптомы: тошнота (рвота) и диарея, а также черные, фиолетовые или серые пятна и волдыри на коже

Хирурги немедленно провели операцию, во время которой удалили пораженную бактериями ткань. После этого женщина перенесла еще несколько операций, так как ей понадобилась пересадка кожи с бедер. Лечение заняло три недели.

Ранее инфекционист Маргарита Провоторова назвала способы поддержать иммунитет. По ее словам, для крепкого здоровья важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит.