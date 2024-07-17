«Она настоящий герой». Умерла 10-летняя звезда TikTok Белла Томсон. Ее любили миллионы обычных людей и знаменитостей

Звезда TikTok Белла Томсон ушла из жизни в возрасте 10 лет

Популярная тиктокерша из Канады Белла Томсон, известная в соцсетях как Bella Brave, ушла из жизни в возрасте 10 лет в воскресенье, 14 июля. Об этом сообщила ее мать Кайла Томсон в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. (…) Белла мирно ушла в наших объятиях», — написала мать звезды TikTok.

До ухода из жизни блогерша несколько дней находилась в реанимации

11 июля сообщалось, что юная тиктокерша попала в реанимацию, врачи ввели ее в медикаментозную кому. «Медики сказали, что не знают, справится ли она. Но я знаю, что она сделает это», — высказывалась о состоянии дочери мать блогерши и призывала фанатов блогерши молиться за нее.

Фото: @kylact

Перед этим стало известно, что у Томсон мог развиться облитерирующий бронхиолит из-за инфекции в легких. Ее мать рассказала, что в какой-то момент дочери, находившейся в больнице, стало намного хуже и она даже начала бредить. Тогда медики сказали родителям, что не знают, сможет ли Томсон пережить ночь.

В больницу девочка попала 17 мая. Она испытывала острую нехватку кислорода, однако врачи долгое время не могли выявить причину такого состояния ребенка.

Ее легкие были идеально чистыми. Без покраснений и отеков. Ничего не указывало на повреждение от инфекции. Проблема была в том, что ее легкие не могли расширяться, и врачи пытались выяснить причину этого Кайла Томпсон мать Беллы Томпсон

У Беллы Томсон было три редких заболевания

Белла Томсон родилась с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, болезнью Гиршпрунга, поражающей кишечник, и карликовостью. Мать блогерши рассказывала, что ее дочери делали пересадку костного мозга, когда ей был год.

Белла пережила более тысячи ночей в больнице, потому что она родилась с тяжелыми заболеваниями Кайла Томпсон мать Беллы Томпсон

В августе 2023 года звезде TikTok провели трансплантацию кишечника. Девочка ждала донора на протяжении трех лет.

По словам матери Томсон, из-за болезни кишечника Белла постоянно испытывала боль и была вынуждена питаться внутривенно через катетер. Девочка попала в лист ожидания для трансплантации в 2020 году, так как ей становилось сложнее ставить капельницы из-за проблем с доступом к венам.

Фото: @kylact

По словам Кайлы Томпсон, операция ее дочери по трансплантации кишечника прошла успешно и подарила их семье надежду на то, что это станет «последней медицинской травмой, которую ей пришлось пережить».

Мать отмечала, что благодаря операции Белла перестала испытывать постоянную боль из-за внутривенных инъекций. Однако она по-прежнему получала иммунные бустеры из-за иммунодефицита.

Мы никогда не знали, когда в следующий раз окажемся в больнице и сколько на этот раз продлится наш визит в госпиталь Кайла Томпсон мать Беллы Томпсон

После операции юная Белла Томсон обратилась к детям, которые также долгие годы ждут донора для пересадки. «Будьте осторожны, веселитесь и всегда оставайтесь смелыми», — призвала их девочка.

Фото: @kylact

В сети Томсон была известна как Белла Смелая

На посвященную Белле Томсон страницу в TikTok подписано более семи миллионов пользователей. Мать Томсон публиковала там видео о лечении дочери и ее повседневной жизни. Кайла Томсон работала учителем, однако уволилась и посвятила жизнь уходу за дочерью, назвав себя «медицинской мамой на полный рабочий день».

Тиктокершу в сети называли Bella Brave (brave — в переводе с английского «смелая»), а описание ее страницы гласило: «Вдохновляем других быть смелыми».

«Мое сердце разбито. Мне так жаль нашу смелую Беллу. Я видела в ней диснеевскую принцессу. Будь ангелом, защищающим тех, кто любил тебя при жизни», «Покойся с миром, наша смелая Белла», «Я очень долго следил за этой семьей, их видео всегда вызывали у меня улыбку», — отреагировали на уход из жизни Томсон ее подписчики под роликом, который набрал более 40 миллионов просмотров и более пяти миллионов лайков. Новость также прокомментировали некоторые знаменитости, в том числе актер Райан Рейнольдс.

Эта девочка была такой безжалостно смешной, красивой и оптимистичной. Слова — ничто по сравнению с чувствами ее семьи, но я посылаю вам всю свою любовь и благодарность за такого волшебного ребенка

Райан Рейнольдс актер

«Я тихо следил за этим аккаунтом и смотрел, как Белла проживала свою лучшую жизнь и ни разу не пожаловалась. Это душераздирающе, мне очень жаль слышать эту новость. Она настоящий герой», — написал еще один подписчик девочки.

В своем посте в Instagram об уходе дочери мать Беллы Томсон призывает подписчиков блогерши: «Будьте смелыми и помните, что вы никогда не будете взрослыми настолько, чтобы становиться скучными».