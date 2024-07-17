Бывшая коллега пермского людоеда описала того словами «его самого можно съесть»

Бывшая коллега каннибала Малышева заявила, что тот никого не догонит и не съест

Вышедший на свободу и некоторое время проработавший в приюте для бездомных животных каннибал Михаил Малышев, известный как пермский людоед, уже не сможет никому причинить вреда. Об этом заявила бывшая коллега Малышева, ее цитирует РИА Новости.

По словам неназванной сотрудницы приюта, совершить новые преступления мужчине не позволит уже одно состояние здоровье. Его она описала словами «еле-еле ходит».

«Он же инвалид, у него больные ноги (...). Он не догонит никого, его самого можно съесть», — сообщила агентству экс-коллега Малышева. Она добавила, что в общении тот был нормальным и производил впечатление умного человека.

Как сообщалось ранее, после выхода из колонии каннибал Малышев, евший также и домашних животных, устроился в приют, где за еду строил будки для псов, убирал территорию и нарезал для животных мясо.