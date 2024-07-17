Пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу в приют для животных

Shot: пермский людоед Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных

Михаил Малышев, известный в СМИ как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Еще в подростковом возрасте Малышев начал есть домашних питомцев. Однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить им близких, а после стал питаться собаками. Сейчас пермский людоед ухаживает за подопечными в приюте и обещает больше их не есть. Он строит будки для псов, убирает территорию и нарезает для животных мясо. За это ему платят просроченной едой. Малышев рассказал, что мечтает работать охранником, но и на работу в приюте не жалуется.

Пермский людоед Михаил Малышев провел 23 года в местах лишения свободы за убийства с особой жестокостью. После задержания Малышева оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал жертв к себе домой, убивал и расчленял их, а потом ел. Из плоти убитых преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь. Новость о его возвращении вызвала резонанс среди местных жителей.