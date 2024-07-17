Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем наряде без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в черных остроносых туфлях и сером прозрачном комбинезоне из ассортимента бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims. При этом облегающий наряд дополняла юбка с разрезом до бедра. На размещенных кадрах видно, что на бывшем «ангеле» Victoria's Secret отсутствует бюстгальтер.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Самая идеальная женщина в мире», «Это за гранью совершенства», «Шикарно», «Ты прекрасна, Эльза», «Великолепно», — писали они.

Ранее Эльза Хоск снялась в откровенном виде для турецкой версии журнала Harper's Bazaar. Тогда топ-модель позировала перед камерой в атласном бикини с завязками.