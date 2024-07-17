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15:16, 17 июля 2024Россия

Бывший церковный слуга обвинил российского митрополита в домогательствах

Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

Фото: Achille Abboud / Imago / Globallookpress.com

Бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил российского митрополита Илариона (мирское имя — Григорий Алфеев) в домогательствах. Священнослужитель назвал это попыткой «состричь деньги», пишет РБК.

Митрополит рассказал, что после его назначения на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал ему и заявил, что хочет стать его келейником. Священнослужитель согласился.

«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда). Осенью 2023 года она приехала на семь недель. Она требовала оплачивать ее расходы, под разными предлогами вымогала деньги — не напрямую, а через "сына". А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять», — вспомнил Иларион.

В связи с этим начало расти напряжение между Сузуки и остальными помощниками, которое затем переросло в конфликт. Георгий после отъезда Вероники постоянно с ней общался. По мнению митрополита, создавалось впечатление, что она руководит его действиями. Сузуки начал записывать разговоры священнослужителя на скрытые устройства.

Затем Георгий неожиданно уехал. Позднее его «мать» заявила митрополиту, что его бывший помощник собрал большой архив материалов о священнослужителе и может его опубликовать, после чего Илариона начали шантажировать. В свою очередь, Георгий заявлял о домогательствах со стороны митрополита. Священнослужитель отрицает обвинения и готов ответить на них в суде.

Ранее в Петербурге задержали 15-летнего подростка за домогательства к 13-летней девочке. Восьмиклассник напал на школьницу в парадной высотки в Парголово в феврале. Заявление о преступлении в полицию поступило в апреле.

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      Никита Абрамов
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