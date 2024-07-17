Два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в Суражском районе Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

В ночь на 16 июля украинские войска атаковали пять российских регионов, одним из них была Воронежская область. По данным Министерства обороны России, в небе над регионом был перехвачен один беспилотник.