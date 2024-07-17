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20:13, 17 июля 2024Россия

Два мирных россиянина пострадали при атаке украинских дронов на автомобили

В Курской области два водителя пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали грузовой и легковой автомобили в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке украинских коптеров на село Новоивановка Суджанского района. Ранения получили два водителя. На данный момент их транспортируют в Курскую областную больницу, отметил чиновник.

«Транспортные средства получили серьезные повреждения. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь», — добавил Смирнов.

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Утром 17 июля стало известно о трех пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область. Тогда, по словам Смирнова, украинские дроны атаковали грузовой автомобиль и сельскохозяйственное предприятие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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