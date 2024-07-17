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11:04, 17 июля 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали грузовик и предприятие в российском регионе

Смирнов: три человека пострадали при атаке ВСУ в Новоивановке Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Новоивановке Курской области три человека пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль, водитель которого в результате пострадал. «В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — написал Смирнов.

Пострадавших доставили в Суджанскую районную больницу. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Ранее Смирнов сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на пожарную часть в поселке Теткино. В результате ранения получил дежурный спасатель. Также повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.

Кроме того, в Минобороны России отчитались о пяти сбитых в ночь на 17 июля беспилотниках ВСУ. Один дрон уничтожили в Белгородской области, еще по два — в Воронежской и Брянской.

ЖЗЛ
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