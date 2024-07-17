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10:38, 17 июля 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 9:15 утра по московскому времени дежурные военные сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее ведомство заявило, что в ночь на среду, 17 июля, ВСУ выпустили по России пять беспилотников. Один из них средства ПВО сбили в Белгородской области, еще по два — в Воронежской и Брянской. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на пожарную часть в поселке Теткино. В результате пострадал дежурный спасатель. Также оказались повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.

ЖЗЛ
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