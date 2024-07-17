Минобороны сообщило еще о двух сбитых ночью над Россией беспилотниках ВСУ

В ночь на среду, 17 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Как заявили в ведомстве, при помощи дронов самолетного типа ВСУ собирались атаковать объекты на территории России.
Ранее о пресечении атаки двух беспилотников также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что система ПВО поразила летательные аппараты в Суражском районе региона. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.