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08:19, 17 июля 2024Россия

Минобороны сообщило еще о двух сбитых ночью над Россией беспилотниках ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на среду, 17 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как заявили в ведомстве, при помощи дронов самолетного типа ВСУ собирались атаковать объекты на территории России.

Ранее о пресечении атаки двух беспилотников также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что система ПВО поразила летательные аппараты в Суражском районе региона. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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