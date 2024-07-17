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07:30, 17 июля 2024Россия

Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

МО: силы ПВО за ночь сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской и Воронежской областях

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской и Воронежской областях. Об этом отчитались в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что один объект был уничтожен в Белгородской области, еще два — в Воронежской. Все сбитые украинские дроны относились к самолетному типу.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в результате инцидента последствий на земле удалось избежать. «Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась», — написал он в Telegram-канале.

До этого стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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