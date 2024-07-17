ВСУ атаковали с помощью дрона российскую пожарную часть

Смирнов: ВСУ сбросили дрон на пожарную часть в Курской область, есть раненый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона пожарную часть в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в российском регионе Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате сброса устройства был ранен дежурный спасатель. Пострадавшего мужчину доставили в Глушковскую районную больницу для оказания помощи.

«Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили», — пояснил Смирнов.

До этого Минобороны заявило о трех сбитых за ночь беспилотниках в Белгородской и Воронежской областях. В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал, разрушений на земле также выявлено не было.