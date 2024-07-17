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11:45, 17 июля 2024Экономика

Энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы

Минэнерго: энергопотребление на юге России впервые превысило зимние максимумы

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Энергопотребление объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга России впервые в истории страны превысило зимние максимумы во вторник, 16 июля. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24».

«Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме Юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум», — заявил Грабчак. По его словам, сейчас энергосистема находится на пределе своих возможностей. Из-за этого объемы технологических работ, которые всегда проводятся летом в рамках подготовки к пиковым нагрузкам зимой, были минимализированы.

Исторический рекорд потребления мощности ОЭС Юга составил 20 954 мегаватт. Это на четыре мегаватта больше предыдущего максимума, который был достигнут 13 января 2024 года. Новый рекорд связан с наплывом туристов в сезон отпусков и массовым использованием энергоемких приборов, в частности кондиционеров и холодильников.

Вечером 16 июля миллионы домохозяйств на юге остались без света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричества лишились жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и ряда других населенных пунктов.

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