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11:50, 17 июля 2024Мир

Европарламент решил обсудить Украину вместо ситуации в Газе и покушения на Трампа

В ЕП отказались вносить в повестку ситуацию в секторе Газа и покушение на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) во время пленарной сессии отказались вносить в повестку ситуацию в секторе Газа и недавнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители левых партий Европарламента предложили вынести на обсуждение операцию Израиля в Газе, а представители правых политических сил выступили с инициативой осудить нападение на экс-президента США Трампа. Оба предложения были отвергнуты большинством в пользу обсуждения помощи Украине.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиции стран-членов Европейского союза по украинскому конфликту начали все больше расходиться. Он также раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, назвав его «неуместным» и усомнился, что его преемник на посту, премьер Эстонии Кая Каллас, сможет урегулировать существующие противоречия.

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      Виктория Кондратьева
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