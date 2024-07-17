Европарламент решил обсудить Украину вместо ситуации в Газе и покушения на Трампа

В ЕП отказались вносить в повестку ситуацию в секторе Газа и покушение на Трампа

Большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) во время пленарной сессии отказались вносить в повестку ситуацию в секторе Газа и недавнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители левых партий Европарламента предложили вынести на обсуждение операцию Израиля в Газе, а представители правых политических сил выступили с инициативой осудить нападение на экс-президента США Трампа. Оба предложения были отвергнуты большинством в пользу обсуждения помощи Украине.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиции стран-членов Европейского союза по украинскому конфликту начали все больше расходиться. Он также раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, назвав его «неуместным» и усомнился, что его преемник на посту, премьер Эстонии Кая Каллас, сможет урегулировать существующие противоречия.