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16:57, 17 июля 2024Бывший СССР

Губернатор Херсонской области прокомментировал информацию о планах Киева начать переговоры

Сальдо прокомментировал информацию о желании Киева начать переговоры
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал публикацию в газете The New York Times (NYT) о желании Украины закончить боевые действия мирными переговорами, передает ТАСС.

«Призывает ли к таким "переговорам" именно американский истеблишмент? Да. Зеленский здесь исполнитель или рупор, если угодно. Соединенным Штатам нужна передышка, заморозка конфликта», — заявил Сальдо.

По его словам, заморозка конфликта необходима США для урегулирования внутренних конфликтов и для того, чтобы выиграть время перед продолжением политики «паразитирования на других государствах с удвоенной силой» и именно власти Вашингтона предоставляют Киеву методички.

«А нам нужна победа. Вряд ли наши отцы и деды хотели переговоров с фашистами перед Берлинской наступательной операцией», — заключил политик.

О желании Украины закончить конфликт переговорами издание NYT сообщило 16 июля. «Поскольку военный конфликт продолжается уже два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», — отмечается в статье.

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