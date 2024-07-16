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12:06, 16 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о желании Украины завершить конфликт с Россией переговорами

NYT: Украина разрабатывает план по завершению конфликта с Россией переговорами

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией мирным путем. Об этом желании Киева говорится в материале американского издания The New York Times (NYT).

«Поскольку военный конфликт продолжается уже два с половиной года, Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», — отмечается в статье.

Издание из США также подчеркивает, что Киев надеется сдержать наступление российских войск с помощью оружия, которое Украине предоставил Запад.

Ранее американский журнал National Interest сообщил о неэффективности истребителей F-16, которые западные страны планируют передать Украине. Отмечалось, что они вряд ли выживут в воздушном пространстве над территориями, подконтрольными России, так как истребители слишком заметны.

До этого обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал о слабом месте Вооруженных сил Украины, которым пользуются российские войска. Он заявил, что ВС РФ используют бреши в работе украинских средств ПВО и атакуют ракетами самолеты.

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