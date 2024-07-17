Игорь Николаев полетел на малую родину и побыл «Под сахалинским небом»

Игорь Николаев полетел на Сахалин и сфотографировался в белом пиджаке

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев полетел к себе на малую родину — на Сахалин. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Моя родина, Сахалин», — написал артист и выложил фото, снятое возле одной из достопримечательностей острова. На снимке он стоит в белом пиджаке и солнцезащитных очках. К своему посту он также подкрепил песню «Под сахалинским небом», в которой говорится про любовь к этому месту.

Игорь Николаев родился в 1960-м в городе Холмс в Сахалинской области. Его отец был поэтом и капитаном дальнего плавания, а мать работала счетоводом в местной организации. В 1975-м начал жить в Москве и учиться в училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Уже с 1986 года началась его сольная карьера.

Несмотря на жизнь в столице, артист неоднократно подчеркивал, что для него важно летать на Сахалин, особенно с гастролями. Певец также отмечал, что в этом месте он наполняется энергией, которой хватает на год вперед.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин побывал в Рязанской области и восхитился красотой данного региона. Артист выложил фотографии, на которых видно, как он стоит среди поля ржи. На нескольких снимках также показано, как он прилег на землю рядом с полевыми цветами, а на фоне — склон и река. «Красоты рязанской земли!» — подписал он пост.

Незадолго до этого также автор детективных романов, сценаристка и переводчица Татьяна Устинова переехала жить в село Вятское под Ярославлем, которое официально признано самой красивой деревней России. Вятское также считается одним из самых живописных мест Ярославской области.