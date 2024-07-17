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04:16, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Известная американская рэперша раскрыла многомиллионный доход с OnlyFans

СюжетКурс доллара:

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Известная 21-летняя американская рэперша Даниэлла Бреголи, известная как Bhad Bhabie, раскрыла, сколько зарабатывает на площадке OnlyFans. Скриншот статистики из личного кабинета на платформе она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Bhad Bhabie опубликовала скриншот, на котором указана статистика ее дохода на OnlyFans с 1 апреля 2021 года по 11 июля 2024 года. За это период рэперша заработала на продаже откровенных снимков более 57 миллионов долларов (более 50,15 миллиарда рублей).

В июле 2021 года стало известно, что Bhad Bhabie заработала десятки миллионов рублей за несколько часов на продаже интимных фото. Спустя шесть часов после того, как девушка опубликовала на портале свой первый снимок, она заработала один миллион долларов (75 миллионов рублей по актуальному курсу на 2021 год).

Даниэлла Бреголи — американская рэп-артистка и интернет-знаменитость. В 2017 году Bhad Bhabie стала самой молодой рэп-исполнительницей за всю историю чарта Billboard Hot 100, дебютировав с треком These Heaux. Впоследствии молодая певица заключила контракт с музыкальным лейблом Atlantic Record.

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      Олег Давыдов
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