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09:27, 17 июля 2024Культура

Известный российский актер умер после репетиции

Актер Лучихин умер после репетиции

Фото: Unsplash

Известный российский актер Игорь Лучихин умер после репетиции в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лучихину было 62 года. Отмечается, что в день репетиции он не жаловался на здоровье. Вечером близкие артиста сообщили о его смерти. Причина ухода из жизни артиста не раскрывается.

Лучихин учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, Ярославском театральном институте. Работал в кукольных театрах Пензы, Ульяновска, Камчатки. Служил в Тульском театре драмы. Снимался в фильмах «Солнцепек» и «Дорога к дому», а также в сериалах «Гражданин начальник» и «Жена олигарха».

Ранее актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни.

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      Мария Рюрикова
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