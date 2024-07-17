ВС России ударили по месту хранения оружия НАТО в Запорожье

Лебедев: ВС России ударили по месту хранения оружия НАТО в Запорожье

ВС России нанесли удары по агрокомплексу в населенном пункте Малиновка Запорожской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие образца НАТО. Такое заявление сделал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Малиновка получила свою порцию РСЗО по уже несколько раз отработанному агрокомплексу, где бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки», — сообщил Лебедев.

По его словам, украинские военные размещали в комплексе артиллерийские орудия НАТО. Помимо этого, под удар попали военные при попытке покинуть укрепления.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по крупному скоплению ВСУ на территории подконтрольного Киеву села Марфополе в Запорожской области.