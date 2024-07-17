Лебедев сообщил об ударе ВС России по скоплению ВСУ в Запорожской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по скоплению ВСУ в Марфополе

Российские войска нанесли удар по крупному скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории подконтрольного Киеву села Марфополе в Запорожской области. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был нанесен удар по селу восточнее Гуляйполя — Марфополю. В данное село прибыло подкрепление бандеровцев в составе около роты. Теперь [ВСУ] нужна эвакуация и новое подкрепление», — заявил подпольщик.

Он отметил, что в результате атаки было уничтожено более 30 украинских солдат, среди них офицер артиллерийских войск.

Ранее ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Сообщается, что потери понес находившийся в командном пункте офицерский состав. Также легкое ранение получил первый заместитель главы СБУ.