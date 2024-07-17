Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

ВС России нанесли ракетный удар по военному пункту СБУ в Киеве

Вооруженные силы России в начале недели нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. В результате атаки был ранен первый замглавы СБУ.

СБУ в результате удара потеряла несколько офицеров

Источник агентства рассказал, что в результате удара был поражен командный пункт в Киеве. «В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — сказал он.

В результате есть потери среди офицерского состава, находившегося в командном пункте. Также легкое ранение получил первый заместитель главы СБУ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Информацию об ударе также подтвердил Telegram-канал «Военный обозреватель». «По информации профильных ресурсов, в результате ночного ракетного удара по целям в Киеве уничтожен командный центр Службы безопасности Украины», — говорилось в сообщении. Другие подробности удара не приводятся.

Киев высказывался об ударах вглубь России

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на прошлой неделе заявлял, что НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России.

Он отмечал, что страны — участницы Североатлантического альянса имеют разные позиции по данному вопросу. «Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», — говорил Ермак. По его мнению, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщала, что США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться.