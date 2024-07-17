Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 17 июля 2024Бывший СССР

Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

ВС России нанесли ракетный удар по военному пункту СБУ в Киеве

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Вооруженные силы России в начале недели нанесли ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. В результате атаки был ранен первый замглавы СБУ.

СБУ в результате удара потеряла несколько офицеров

Источник агентства рассказал, что в результате удара был поражен командный пункт в Киеве. «В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — сказал он.

В результате есть потери среди офицерского состава, находившегося в командном пункте. Также легкое ранение получил первый заместитель главы СБУ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Информацию об ударе также подтвердил Telegram-канал «Военный обозреватель». «По информации профильных ресурсов, в результате ночного ракетного удара по целям в Киеве уничтожен командный центр Службы безопасности Украины», — говорилось в сообщении. Другие подробности удара не приводятся.

Киев высказывался об ударах вглубь России

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на прошлой неделе заявлял, что НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России.

Он отмечал, что страны — участницы Североатлантического альянса имеют разные позиции по данному вопросу. «Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», — говорил Ермак. По его мнению, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.

Материалы по теме:
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
31 мая 2024
«Будут действовать хитро» Киев ждет первую партию истребителей F-16. Когда они поднимутся в небо и опасны ли для России?
«Будут действовать хитро»Киев ждет первую партию истребителей F-16. Когда они поднимутся в небо и опасны ли для России?
12 июля 2024

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщала, что США не разрешают Украине бить вглубь России ракетами ATACMS, но это может измениться.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

      Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше