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19:17, 17 июля 2024Моя страна

Мальчик-богатырь родился в российском городе

В Татарстане родился мальчик-богатырь весом почти 6 килограммов

Фото: Hu Chen / Unsplash

В Республике Татарстан на свет появился ребенок-богатырь. Об этом сообщает местный телеканал ЮВТ-24.

Уточняется, что крупный малыш родился в городе Альметьевске в Детской городской больнице с перинатальным центром. Вес новорожденного «богатыря» составил 5720 граммов, при этом его рост был 60 сантиметров.

Известно, что мальчик стал четвертым ребенком в семье. Роды проходили естественным способом. Здоровье матери и новорожденного оценивается как хорошее.

Ранее жительница Челябинска Галина Минакина, родившая «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, откровенно рассказала о материнстве. Россиянка, у которой есть еще две старшие дочери, поделилась лайфхаками, которые помогли облегчить жизнь.

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      Варвара Кошечкина
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