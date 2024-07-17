Мальчик-богатырь родился в российском городе

В Татарстане родился мальчик-богатырь весом почти 6 килограммов

В Республике Татарстан на свет появился ребенок-богатырь. Об этом сообщает местный телеканал ЮВТ-24.

Уточняется, что крупный малыш родился в городе Альметьевске в Детской городской больнице с перинатальным центром. Вес новорожденного «богатыря» составил 5720 граммов, при этом его рост был 60 сантиметров.

Известно, что мальчик стал четвертым ребенком в семье. Роды проходили естественным способом. Здоровье матери и новорожденного оценивается как хорошее.

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