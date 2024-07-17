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04:15, 17 июля 2024Из жизни

Машина въехала в кислотное озеро

В США автомобиль въехал в горячее кислотное озеро

Фото: National Park Service / AP

В США водитель не справился с управлением и въехал в кислотное озеро. Об этом пишет CBS News.

Пятеро человек ехали по Йеллоустонскому национальному парку, когда их минивэн внезапно съехал с дороги и попал в неактивный гейзер с высоким содержанием кислоты. Пострадавшие сумели самостоятельно выбраться из машины и добраться до берега по горячей воде, температура которой составляла около 41 градуса по Цельсию.

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Всех пятерых отвезли в ближайшую больницу с легкими травмами. Автомобиль через два дня вытащили из озера.

Йеллоустонский национальный парк — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк. Находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Йеллоустон — это громадное гейзерное поле. На его территории около трех тысяч гейзеров. Среди них — самый большой в мире гейзер «Пароход».

Ранее сообщалось, что собака спасла хозяина, который упал на автомобиле в каньон. Животное нашло людей и привело их к месту аварии.

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      Антонина Черташ
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