Собака спасла упавшего в горное ущелье на автомобиле хозяина

В США собака привела спасателей к хозяину, упавшему на машине в ущелье

В США собака спасла жизнь хозяину, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье. Об этом сообщает Click Orlando.

Мужчина ехал с четырьмя собаками по горной местности в штате Орегон. На одной из дорог его занесло, и он вместе с автомобилем сорвался в ущелье. После этого одна из собак прошла 6,5 километра до места, где разбила лагерь семья туристов. Собака дала им понять, что что-то произошло.

На следующий день семья нашла машину в ущелье. Туристы позвонили в службу 911 и привели на место спасателей, поскольку сами не смогли добраться до места аварии из-за крутых склонов. Водителя обнаружили примерно в 90 метрах от машины после того, как он начал кричать.

Сотрудники лесной службы использовали бензопилы, чтобы расчистить путь для спасательной команды. На обеих сторонах ущелья установили сложную веревочную систему. Как только спасателям удалось добраться до мужчины, они поместили его в носилки, которые зацепили за натянутые канаты. После этого пострадавшего переправили через горную реку на другую сторону ущелья.

Мужчину вертолетом доставили по воздуху в больницу. Все три собаки были найдены живыми на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике пес спас хозяйку от ядовитой змеи. По словам змеелова, поймавшего рептилию, эта ситуация показала, как важно прислушиваться к домашним питомцам.