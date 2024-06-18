Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:42, 18 июня 2024Из жизни

Собака спасла упавшего в горное ущелье на автомобиле хозяина

В США собака привела спасателей к хозяину, упавшему на машине в ущелье

Фото: Departamento de Policía del condado de Baker / AP

В США собака спасла жизнь хозяину, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье. Об этом сообщает Click Orlando.

Мужчина ехал с четырьмя собаками по горной местности в штате Орегон. На одной из дорог его занесло, и он вместе с автомобилем сорвался в ущелье. После этого одна из собак прошла 6,5 километра до места, где разбила лагерь семья туристов. Собака дала им понять, что что-то произошло.

На следующий день семья нашла машину в ущелье. Туристы позвонили в службу 911 и привели на место спасателей, поскольку сами не смогли добраться до места аварии из-за крутых склонов. Водителя обнаружили примерно в 90 метрах от машины после того, как он начал кричать.

Сотрудники лесной службы использовали бензопилы, чтобы расчистить путь для спасательной команды. На обеих сторонах ущелья установили сложную веревочную систему. Как только спасателям удалось добраться до мужчины, они поместили его в носилки, которые зацепили за натянутые канаты. После этого пострадавшего переправили через горную реку на другую сторону ущелья.

Материалы по теме:
«Что делать, если встретим львов? Молиться!» Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
22 августа 2019
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021

Мужчину вертолетом доставили по воздуху в больницу. Все три собаки были найдены живыми на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике пес спас хозяйку от ядовитой змеи. По словам змеелова, поймавшего рептилию, эта ситуация показала, как важно прислушиваться к домашним питомцам.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?

      Москвичам пообещали похолодание

      Склонявший детей к суициду участник СВО рассказал о штурмах под детские песни

      Двое мужчин захлебнулись в цистерне с навозом

      Россиян предупредили о поддельном приложении Сбера в AppStore

      Британский политик объяснил восхваление Гитлера однопартийцами административной ошибкой

      Обнаружен самый далекий взрыв белого карлика

      В России отреагировали на призыв Китая к НАТО переосмыслить действия на Украине

      Рогов заявил о полном выведении ДнепроГЭС из строя

      Военный эксперт назвал препятствие для военного сотрудничества России и КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше