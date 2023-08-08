Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:49, 8 августа 2023Из жизни

Бесстрашная собака спасла хозяйку от ядовитой черной мамбы

В ЮАР собака нашла ядовитую змею под столом и предупредила об этом хозяйку

Фото: Moritz Wolf / Globallookpress.com

В поселке неподалеку от города Дурбан, Южно-Африканская Республика (ЮАР), бесстрашный пес спас хозяйку от ядовитой змеи. Об этом сообщает Newsweek.

Собака Бенджи лаяла на что-то под столом, стоящим во дворе дома. Пес и раньше находил змей на территории участка и предупреждал хозяйку, поэтому та сразу обратилась к ловцу змей Нику Эвансу. «Обычно я крайне скептически отношусь к просьбам поймать змею, которую даже не видели. Но я знаю эту собаку и был на этом участке, так что понял, что лучше проверить», — рассказывает змеелов.

Эванс с женой приехали к дому и, посмотрев в щель между досок под столом, действительно обнаружил там змею. Сначала змеелов решил, что под досками притаилась мозамбикская кобра, но отодвинув их понял, что на территорию участка заползла ядовитая черная мамба. Эвансу удалось поймать змею. Ее длина составила около двух с половиной метров.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

По словам змеелова, эта ситуация показала, как важно прислушиваться к домашним питомцам. По его мнению, если бы хозяйка вовремя не обратилась за помощью, ядовитая змея могла бы выползти из-под стола и укусить Бенджи.

Черная мамба — африканская змея, длина которой может превышать три метра. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен.

Ранее сообщалось, что в Индии кобра целиком проглотила питона на глазах у очевидцев. Видео, которое сняли местные жители в одном из жилых районов, стало вирусным в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине называли «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?

    Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

    Россиянина обвинили в домогательстве к 11-летней падчерице

    В США рассказали об огромных потерях ВСУ

    ВСУ обстреляли монастырь с прихожанами в приграничном российском регионе

    Россиянам рассказали о способе защиты жилья от мошенников

    Кабмин Украины одобрил выход из соглашения с Россией по охране промсобственности

    Стилистка назвала россиянам самую популярную одежду на осень

    Настя Ивлеева выставила на продажу розовый автомобиль Lamborghini

    Российской БМП «Манул» пообещали модуль с 57-миллиметровой пушкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости