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14:46, 17 июля 2024Россия

Матвиенко рассказала о многократный попытках мошенников обмануть ее

Спикер СФ Матвиенко сообщила о неоднократных попытках мошенников обмануть ее

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Мошенники многократно пытались обмануть председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Об этом она сама рассказала на пленарном заседании, передает РИА Новости.

По словам спикера, злоумышленникам до сих пор не удалось обмануть ее. При этом «попыток было много», отметила она.

Матвиенко заявила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеков. Она подчеркнула, что государство должно постоянно работать с гражданами над этим вопросом, в том числе с несовершеннолетними.

Ранее в Госдуме рассказали о 40-процентном росте числа преступлений с использованием серых SIM-карт. По словам депутата Артема Кирьянова, полученные таким образом злоумышленниками суммы исчисляются сотнями миллиардов рублей.

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      Алан Босиков
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