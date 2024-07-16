Депутат Госдумы рассказал о числе преступлений с использованием серых SIM-карт

Кирьянов: нужно закрепить механизмы принудительной блокировки подменных SIM-карт

Огромное количество киберпреступлений происходит именно с использованием SIM-карт, телефонии и SIM-боксов, рассказал журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он напомнил, что за последнее время преступления с использованием незарегистрированных или зарегистрированных на подставные лица SIM-карт растут примерно на 40 процентов в год.

«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями миллиардов рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей. Понятно, что сегодня вот эти мошеннические схемы, они работают в тесном сопряжении с недружественными странами, с украинской юрисдикцией. И мы видим, что так или иначе мошеннические схемы приводят к тому, что идет финансирование борьбы против России», — заявил Кирьянов.

По его мнению, для борьбы с этой проблемой необходимо в том числе закреплять все механизмы принудительной блокировки звонков и использования подменных историй с SIM-картами и SIM-боксами на государственном уровне.

Также Артем Кирьянов затронул тему деанонимизации в интернете и напомнил про инициативу, обязывающую публичные каналы с аудиторией свыше одной тысячи человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор.

«Нам давно надо забыть о том, что существует некая анонимность в интернете. Никакой анонимности, никакого облегченного, например, порядка по наказаниям быть не должно. Здесь каждый должен нести очень серьезную ответственность за то, что он делает», — уточнил парламентарий.

Обеление должно коснуться и деятельности блогеров, и рекламы, добавил депутат. Он заявил, что вопросы о том, что блогеры не переходят на отечественные площадки якобы из-за их невыгодности, будут внимательно рассматриваться. По словам Кирьянова, необходимо решать ключевой вопрос: каким образом стимулировать рекламодателей к тому, чтобы они платили за рекламу на российских площадках, в российском сегменте интернета и не платили для работы в недружественных сетях.

С Кирьяновым согласился и председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, поделившись своим мнением относительно ситуации с рынком серых SIM-карт.

«Одно из самых распространенных нарушений — это отсутствие реквизитов или отсутствие информации о хозяйствующем субъекте, с которым потребитель имеет дело. А потом, когда в попытках размотать эту цепочку и найти виновных, мы понимаем, что симка выдана на неустановленное лицо и после короткого периода использования, когда потребители собирают деньги, она ликвидируется», — сказал правозащитник.

Помимо этого, эксперт затронул и тему блогеров, работающих на враждебных России площадках. Он подчеркнул, что это серьезная проблема и из нее необходимо искать выход.

«Скажем так, дозволяя свободно отечественным блогерам активно работать на этих платформах и зарабатывать, мы тем самым подпитываем и провоцируем наших граждан, которые, уделяют внимание этим блогерам, бросаем их в «сети» этих платформ. Поэтому, очевидно, из-за этой ситуации нужно искать выход. Он не только, конечно, состоит в запретительных и штрафных санкциях, он отчасти и в мерах стимулирования», — прокомментировал Павлов.

Свои предложения по законодательному регулированию озвучил заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

«По статистике того же надзорного органа, у нас есть порядка 256 человек, на которых зарегистрировано миллион SIM-карт. Это, конечно, недопустимо. И все меры, которые направлены на обеление рынка, на введение порядка в этой сфере, они, безусловно, поддерживаются. Более того, мне кажется, что регистрация SIM-карт и вообще функционирование сервиса на «Госуслугах», оно может существенным образом сделать более удобным использование гражданами своих номеров телефона, и управление своими персональными данными», — сказал он.

Кроме того, Борис Едидин предложил разграничить разновидности SIM-карт на законодательном уровне, чтобы упростить работу регулятора и сделать ее более эффективной.

«Для юридически значимых действий должна быть одна SIM-карта, она должна иметь особенный статус, особую форму выпуска и дополнительные требования личного прихода к оператору связи или в МФЦ для получения именно этой SIM-карты. Для обычного общения можно использоваться обычные SIM-карты, с помощью таких номеров нельзя завершить платеж, открыть счет в банке, перевести деньги. Таким образом мы сможем обезопасить граждан и сократить сферу надзора для правоохранительных органов», — заключил Едидин.