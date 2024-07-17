Дмитрий Медведев заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Украина может перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО.

«Недаром совсем недавно генсек НАТО Столтенберг открыто сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в альянс... В 2034-м. То есть никогда», — заявил он.

Медведев считает, что обещания о вступлении Украины в «натовский рай», никогда никакого значения не имели. «Все они оказались пустым звуком, средством для промывания мозгов украинского народа», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция не закончится поражением Украины. По словам политика, после того как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не закончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.