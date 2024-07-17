Медведев вручил награды российским солдатам под звуки выстрелов и попал на видео

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл в Воронежскую область и посетил один из воинских полигонов. Видеоотчет о поездке он опубликовал во «ВКонтакте».
На кадрах Медведев вручает солдатам награды под звуки выстрелов. «Служу России», — говорит один из награжденных им бойцов.
Также в ходе посещения региона зампред Совбеза провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл в зону проведения спецоперации. В штабе группировки войск «Восток» он заслушал доклад о ходе боевых действий, поздравил военнослужащих с достигнутыми успехами и поставил перед ними новые задачи.