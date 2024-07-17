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15:43, 17 июля 2024Россия

Мэр столицы российского региона ушел в отставку

Мэр Саранска Игорь Асабин ушел в отставку по собственному желанию

Кадр: 10 канал | Мордовия 24

Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин досрочно сложил свои полномочия. Об отставке мэра сообщила администрация городского округа в Telegram.

Как стало известно, Асабин сложил полномочия 17 июля на 38-й сессии Совета депутатов Саранска. Новое место работы чиновника не уточняется. Исполняющим обязанности главы городского округа назначен его заместитель Владимир Быков.

Игорь Асабин возглавлял Саранск с декабря 2021 года. До этого он четыре года проработал помощником депутата Госдумы Сергея Попова.

Ранее уволился мэр пострадавшего во время весенних паводков Орска Василий Козупица. Этому предшествовал скандал с его сыном Николаем, который, как выяснилось, живет в Дубае и бывает в Саудовской Аравии. При этом условия жизни своего сына градоначальник описал фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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